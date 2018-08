La grande Une Morgane Soucramanien élue Miss Réunion 2018 La candidate N°9 Morgane Soucramanien a été élue Miss Réunion 2018. Elle succède à Audrey Chane Pao Kan. Morgane Soucramanien a 18 ans, mesure 1,74m, habite Sainte-Marie et est actuellement en 1ère année de droit.

La candidate N°5 Élisa Villard a été élue 1ère dauphine de Miss Réunion 2018. Élisa Villard a 20 ans, mesure 1,71m, habite Saint-Pierre et est actuellement étudiante en DUT Gestion des entreprises et des administrations.



La candidate N°8 Annabelle Lebreton a été élue 2ème dauphine de Miss Réunion 2018. Annabelle Lebreton a 19 ans, mesure 1,73m, habite Saint-Denis et est actuellement étudiante en anglais.



Morgane Soucramanien rejoint les 30 Miss régionales qui seront en lice pour le concours national. Certaines régions ont déjà élu leur reine de beauté, comme la Côte d'Azur qui sera représentée par Caroline Perengo, la Guadeloupe avec Ophély Mezino - qui a des origines réunionnaises - ou encore Lola Brengues qui a été couronnée Miss Languedoc-Roussillon. La prochaine élection régionale désignera le 1er septembre la Miss Corse.



Une fois toutes les Miss régionales élues, les 30 jeunes femmes partiront sous les tropiques pour un voyage destiné au tournage des séquences de présentation diffusées lors du grand soir au Zénith de Lille.



Le 15 décembre, Maëva Coucke remettra peut-être sa couronne de Miss France à Miss Réunion. La dernière réunionnaise a avoir été sacrée est Valérie Bègue, c'était il y a dix ans déjà.









