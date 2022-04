La grande Une Morgane, 14 ans, gravement blessée : Un adolescent mis en examen pour tentative d'assassinat

Un mineur a été écroué pour tentative d'assassinat. Il est soupçonné d'avoir porté des coups à la tête de la jeune Morgane. Par NP - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 09:09









Les deux autres ont été mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat et placés en détention en l’attente d’un débat contradictoire qui se tiendra la semaine prochaine. Trois adolescents de 14 et 15 ans ont été mis en examen dans la nuit de mercredi à jeudi suite à l' agression sauvage perpétrée contre Morgane, 14 ans Les débats se sont achevés à minuit et demi . L’un des mineurs est mis en examen pour tentative d’assassinat et a été placé en détention provisoire.Les deux autres ont été mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat et placés en détention en l’attente d’un débat contradictoire qui se tiendra la semaine prochaine.