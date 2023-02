"Monuments de beauté de l’océan Indien" : Les lauréats de la restitution du concours de photographie à l’Ile Maurice récompensés

Lancé entre le 1er février et le 31 mai 2022, le concours photographique « Monuments de beauté de l’océan Indien » est destiné aux élèves de 11 à 15 ans.



L’objectif est de réaliser collectivement une photographie d’un monument remarquable de leur territoire et de l’accompagner d’une note de présentation au format et au contenu libres. Se repérer dans l’espace, dans les pas des traqueurs de chefs-d’œuvre du patrimoine architectural et prendre un instantané d’un monument de son choix de manière originale, tel est le défi qui leur a été proposé !



Une restitution en deux temps, sur deux territoires



Une première restitution du concours à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine de 2022, a été organisée à la Villa Déramond-Barre à Saint-Denis à l’attention des récipiendaires mahorais et réunionnais. Ont été récompensés le Collège Bouéni M’Titi de Mayotte pour le projet, Jour de fête chez monsieur le gouverneur, le Collège Prof S. Jugessur D.A.V College, Rose-Belle de Maurice pour le projet, Le Morne Cultural Landscape, le Collège Texeira Da Motta de La Réunion, pour le projet, Les villas des ingénieurs ; puis 2 mentions spéciales « Écriture » attribuée au Windsor College Boys de Maurice, pour le projet Bataille de Grand-Port et « Créativité » au Collège Emile Hugo de La Réunion, pour le projet, L’église Notre-Dame-des-Laves.



Pour clore la première édition de ce concours photographique régional, une deuxième restitution s’est déroulée ce mercredi 15 février 2023 au siège de la Commission de l’océan Indien, à Ébène à l’Ile Maurice. Pour cette occasion, Béatrice Sigismeau Vice-présidente du Département, avait fait le déplacement.



Ont été récompensés les lauréats mauriciens du Prof S. Jugessur D.A.V College et du Windsor College Boys pour leurs travaux de mémoire, d’histoire et d’éducation à l’image.



Les organisateurs du concours de photographie « Monuments de beauté de l’océan Indien »



Cette initiative culturelle innovante sur le patrimoine iconographique du Sud-Ouest de l'océan Indien est l’aboutissement d’un partenariat entre le Département de La Réunion, la Commission de l’océan Indien et l’Académie de La Réunion.



Ce concours s’inscrit dans le cadre du projet collaboratif d’Appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations, porté par l'Iconothèque historique de l'océan Indien (Département de La Réunion), cofinancé par l’Union européenne (FEDER – INTERREG V OI) et soutenu par la Commission de l’océan Indien (COI).