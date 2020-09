La grande Une "Monument préféré des Français" : Le Temple Narassingua Péroumal confiant

Durant près d’un mois, 14 sites ont concouru pour devenir le "Monument préféré des Français" de cette année 2020. Au temple Narassingua Péroumal, on se montre confiant. Le seul représentant ultramarin se tiendra en bonne position dans le classement. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 17:41 | Lu 553 fois





Aujourd’hui édifié "en dur", les artistes venus d’Inde de 1997 à 2010 ont su avec précision représenter divinités et symboles. "Le temple a été construit sur le modèle dravidien. C’est un homme couché sur le dos, la tête penchant du côté des divinités, le tronc accueille le public et les pieds sont à l’entrée ", explique Armand Balaya.



Des fidèles et de nombreux touristes se pressent pour venir y prier et l’admirer. Pour le président du temple cette sélection nationale est déjà une victoire. "Cela a permis de mettre la lumière sur notre communauté et sur notre île et pourquoi pas faire naître des vocations en tant qu’artisans, artistes ou même guide. La Réunion est pleine de richesses".

