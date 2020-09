A la Une . "Monument préféré des Français" : Le Temple Narassingua Péroumal arrive en 3ème position

La Réunion peut-être fière ! le Temple Narassingua Péroumal a ravi hier la 3ème place au concours du Monument préféré des Français 2020. Les résultats du classement ont été dévoilés hier sur Réunion La 1ère. Par Prisca Bigot - Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 08:18 | Lu 734 fois





Le public avait jusqu’au 26 juillet dernier pour faire son choix parmi les 14 monuments sélectionnés.



Hier soir après une présentation opérée par Stéphane Bern, les résultats sont tombés. Le Lion de Bartholdi, emblème de Belfort, et la Citadelle de Vauban, ont été élus "Monument préféré des Français 2020".



Le Temple Narasingua Péroumal arrive en 3ème position. Construit à partir de 1860 par des engagés indiens, le temple a su séduire par son architecture haute en couleurs.



Une 3ème place qui a n’en pas douter ravi le président Armand Balaya, déjà fier par cette sélection de représenter la communauté tamoule et La Réunion.



Le classement final de cette édition 2020:



1. La Citadelle et le Lion de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté)

2. Le Palais Idéal du Facteur Cheval (Auvergne-Rhône-Alpes)

3. Le Temple Tamoul Narassingua Péroumal (La Réunion)

4. La villa Cavrois (Hauts-de-France)

5. Le Fort La Latte (Bretagne)

6. L'Arsenal de Rochefort (Nouvelle-Aquitaine)

7. Le Parc du haut-fourneau U4 d'Uckange (Grand Est)

8. Le Canal du Midi (Occitanie)

9. Le Château et les jardins de Villandry (Centre-Val de Loire)

