A la Une .. Montpellier : Venu au secours de deux femmes dans un tramway, un jeune homme se fait tabasser

Tentant de venir en aide à deux femmes dans le tramway à Montpellier, un jeune homme s'est fait lyncher et a fini avec un traumatisme crânien. Par P.J - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 09:03

Il a fini avec un traumatisme crânien au CHU de Montpellier. Ce jeune homme de 21 ans a été passé à tabac dans le tramway alors qu’il était venu aux secours de deux femmes.



Les faits remontent à vendredi 21 janvier, en pleine journée, entre les stations Rive du Lez et Mouralès, à proximité du poste de police municipale de Montpellier.



Deux femmes se font importuner par un groupe. Un passant intervient mais les membres de ce groupe s’en prennent alors violemment à lui en le frappant. Le jeune homme reçoit même des coups à la tête alors qu’il gît au sol. Après leur forfait, les auteurs de cette agression prennent la fuite.



Deux des agresseurs âgés de 15 et 16 ans ont été reconnus grâce aux images de vidéosurveillance. Ils ont été interpellés et comparaîtront devant le juge des enfants. Lors de leur garde à vue, ils auraient reconnu les faits.