A la Une . Montpellier : Un jeune de 14 ans mortellement fauché en marge des célébrations du match France/Maroc

Hier soir, dans le quartier de la Paillade, un jeune garçon de 14 ans est mort peu après sa prise en charge par les secours, annonce la préfecture de l'Hérault. Il avait été violement renversé par une voiture lors des célébrations de la qualification des Bleus. Le conducteur n'a pas encore été interpellé par les forces de l'ordre. Par La rédaction - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 10:22





Ce matin, la préfecture de l'Hérault annonce que la victime était un jeune garçon de 14 ans. Malgré une prise en charge par les secours, il est décédé sur le trajet pour l'hôpital. "L’enquête progresse vite sous la direction du parquet", explique le préfet, en précisant que la voiture du chauffard a été retrouvé non loin des lieux du drame.



Pour le moment, l'automobiliste n'a toujours pas été interpellé par les policiers. Par ailleurs la soirée a également été agitée dans d'autres villes de l'Hexagone. Notamment à Lyon, où des groupes d'extrême droite ont attaqué des supporters. Près des Champs Élysées, une quarantaine de néonazis armés de barres de fer ont ainsi été interpellés par les policiers alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer les gens qui s'étaient rassemblés. 📣 Communiqué du préfet de l’#Hérault Hugues Moutouh ⤵️#Montpellier pic.twitter.com/Sc7L0jeNs7

— Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) December 14, 2022

La vidéo, prise à Montpellier (Hérault) continue de circuler sur les réseaux sociaux, malgré sa violence. On y voit un groupe de piéton tenter d'arracher un drapeau accroché à une voiture. Le conducteur tente alors un virage dangereux à travers la foule, et fauche l'un des passants, avant de prendre la fuite en le laissant au sol.Ce matin, la préfecture de l'Hérault annonce que la victime était un jeune garçon de 14 ans. Malgré une prise en charge par les secours, il est décédé sur le trajet pour l'hôpital. "L’enquête progresse vite sous la direction du parquet", explique le préfet, en précisant que la voiture du chauffard a été retrouvé non loin des lieux du drame.Pour le moment, l'automobiliste n'a toujours pas été interpellé par les policiers. Par ailleurs la soirée a également été agitée dans d'autres villes de l'Hexagone. Notamment à Lyon, où des groupes d'extrême droite ont attaqué des supporters. Près des Champs Élysées, une quarantaine de néonazis armés de barres de fer ont ainsi été interpellés par les policiers alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer les gens qui s'étaient rassemblés.