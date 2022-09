A la Une . Montpellier : Un avion de fret fait une sortie de piste et finit dans un étang

L’accident d’avion s’est déroulé en pleine nuit. Les trois personnes à bord ont été secourues indemnes. L’aéroport est fermé jusqu’à nouvel ordre. Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 14:35

L’avion de l’aéropostale, un Boeing 737, s’est retrouvé en difficulté en phase d’atterrissage à l’aéroport de Montpellier, a indiqué le préfet de l’Hérault dans un communiqué. L’avion a fait une sortie de piste et a fini sa course dans l’étang de Mauguio. L’avion est immobilisé, partiellement immergé au niveau du nez. Trois personnes ont été secourues saines et sauves.



Le trafic même commercial a été suspendu tant que l’avion accidenté est immobilisé en bout de piste. Quatre enquêteurs de la BEA (Bureau Enquêtees et Analyses) ont été dépêchés sur place. Durant leur enquête, ils devront déterminer si il y a eu une erreur de pilotage, une erreur des contrôleurs aériens ou encore un problème technique.



La nuit de vendredi à samedi a été agitée dans le secteur. Un orage balayait l’aéroport au moment de l’accident.



⚠️ Accident du @BoeingFrance #737 immatriculé EC-NLS exploité par #WestAtlantic / sortie de piste pendant atterrissage survenue le 24/09/22 à l’aéroport de @mplaeroport / 4 enquêteurs @BEA_Aero sur place / ouverture d’une enquête de sécurité. pic.twitter.com/H76U3BbRxk

— BEA ✈️ ⚙️🔬🇫🇷 (@BEA_Aero) September 24, 2022