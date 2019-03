Montpellier: Il pêche un coffre-fort rempli de pièces et de bijoux et le ramène à la police

ChrisDetek est u n Youtubeur spécialisé dans la pêche à l’aimant et il aime partager en vidéo ses découvertes.



Armé d'un puissant aimant, il aime aller à la pêche aux objets métalliques dans les différents canaux de la région de Montpellier.



Ce qui l'amène à faire parfois des découvertes étonnantes. Comme celle qu'il a faite, à la mi-février, dans un canal situé à Mauguio a, quand il a remonté avec l'aide d'un autre YouTuber un coffre-fort que les voleurs n’étaient pas parvenus à forcer et qu'il en a remis le contenu à la police nationale.



A l’intérieur, les deux hommes ont découvert 39 pièces de monnaie et des bijoux de faible valeur.



Ils en ont profité pour également remettre aux policiers une arme qu'ils avaient ramenée à l'occasion d'une autre "pêche".