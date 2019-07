A la Une ... Montessori: Une nouvelle micro-crèche et une ambiance 6-12 ans inaugurées par Keed'ScooL à Andropolis





Du chemin a été parcouru ces deux dernières années par Sophie Mariapoulé et Nathalie Narayanin, respectivement directrice et co-directrice de Keed'ScooL. En effet, l'école Montessori saint-andréenne dispose désormais de deux éducatrices, une anglophone et l'autre francophone, sans oublier une assistante pour l'ambiance 3-6. "Nous disposons actuellement d'une seule micro-crèche mais une seconde est prévue, toujours au chemin du Centre dans un nouveau local pour la fin août/début septembre", explique Nathalie Narayanin, "pas inquiète" quant au futur taux de remplissage de cette micro-crèche, les enfants étant sur liste d'attente "depuis un an". "Pour les 3-6, nous sommes passés de 6 à 14 enfants entre janvier 2018 et aujourd'hui. Pour la prochaine rentrée de septembre, nous attendons un total de 17 enfants dans cette ambiance et 7 élèves dans l'ambiance 6-12 ans au 1er septembre", ajoute-t-elle.



L'école bilingue Keed'ScooL, une des rares structures Montessori de l'île à proposer une grille tarifaire en fonction des revenus des parents, a ouvert en octobre 2017, avec pour leitmotiv de "démocratiser la pédagogie Montessori". Elle a débuté ses activités avec le lancement d'une "ambiance 3-6 ans", équivalente au niveau maternelle dans les écoles dites classiques, et dispose depuis septembre 2018 d'une micro-crèche. "À la rentrée 2019-2020, la partie élémentaire est attendue afin d'avoir une continuité avec l'enseignement donné avant les 6 ans", explique la responsable pédagogique.



Une école hors contrat, aucune aide ou subvention de l'État



Keed'ScooL est une école hors contrat, avec aucune aide ou subvention de l'État, ce que regrette la responsable: "nous recevons beaucoup de demandes de parents qui souhaiteraient placer leur enfant chez nous, estimant que la pédagogie Montessori serait plus adaptée. Mais comme nous sommes hors contrat, nous ne pouvons pas accueillir un enfant qui bénéficie d'une AVS (auxiliaire de vie scolaire, ndlr) contrairement aux écoles publiques ou privées catholiques".



Basée à l'origine chemin du Centre, la structure a dû ouvrir de nouveaux locaux dans la zone Andropolis pour la nouvelle micro-crèche et l'ambiance 6-12 ans pour être conforme aux critères de l'Association internationale Montessori (AMI), qui préconise 100m2 par ambiance. La micro-crèche située chemin du Centre reste elle toujours opérationnelle.



