A la Une . Montée des eaux : À quoi ressemblera la France en 2050 ?

La France va changer de visage et surtout de paysages. Les projections pour 2050 sont alarmantes. L'urgence est plus que jamais de limiter le dérèglement climatique. Par L.S. - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 09:47

Les premières conséquences de la hausse du niveau de la mer sont l'augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes mais aussi, à terme, l'inondation de zones entières de l'Hexagone. Ce scénario inquiétant n’est pas celui d’un film, mais bien de notre avenir. Les scientifiques sont unanimes sur la question.



Selon les dernières estimations du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), le niveau moyen de l'océan augmentera d'au moins 28 centimètres d'ici 2100, dans le meilleur des scénarios - en cas de nette réduction de nos gaz à effet de serre. Si nous conservons notre trajectoire actuelle, la hausse sera de 63 centimètres à 1,01 mètre. Le scénario d'une élévation de 2 mètres n'est pas écarté par les experts.

L'augmentation du niveau de la mer est "due à la fonte des glaces des calottes polaires, notamment au Groenland (contribution multipliée par trois en 20 ans)', mais aussi au gonflement dû à la dilatation de l’eau des océans (effet stérique), et à la fonte des glaciers terrestres", selon l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement. Des propos rapportés par BFMTV qui s'est intéressé de près au sujet dans un docu-fiction "2050 : ouvrons les yeux", diffusé lundi dernier.



Les chercheurs se mobilisent pour trouver des solutions. Toutefois, l'ampleur et les conséquences exactes de la montée des eaux ne sont pas encore connues pour le moment. "Cela va dépendre de la fonte des glaces et de l'augmentation des émissions de CO2", rappelle au média Gonéri Le Cozannet, chercheur au BRGM (bureau de recherches géologiques et minières), et coauteur du rapport du Giec.

Outre les inondations, Françoise Vimeux souligne également que la montée du niveau de la mer va aggraver l'érosion déjà existante du littoral. Ce phénomène entraîne le recul de la côte et l’abaissement du niveau des plages.

Certains misent sur la construction de digues pour ralentir en partie la hausse du niveau de l’eau, notamment sur des zones littorales basses, depuis des décennies, comme à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Elles pourraient être surélevées au besoin en fonction de la montée du niveau de la mer. Mais cette méthode est coûteuse et a une incidence sur l'environnement car elle bloque la sédimentation.​



Mais selon les experts, d'autres possibilités existent. La région Aquitaine a par exemple fait des recherches sur l'adaptation de son territoire au changement climatique et notamment aux risques liés à la montée des eaux. Dans un rapport daté 2018, il est souligné que les besoins ne sont pas les mêmes selon la zone évoquée, mais aussi la problématique climatique. Il est également évoqué la possibilité de "rabaisser les digues et de laisser inonder des zones à faibles enjeux", pour réduire la surface des zones inondées. On parle là de dépoldérisation, soit le fait de retirer des aménagements humains retenant l'eau, pour la laisser revenir sur des territoires. Laisser des inondations se faire, en somme.



Mais si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et le niveau de la mer avec elles, "on va à un moment atteindre les limites de l'adaptation avec les digues et les tas de sable", explique à BFM TV Gonéri Le Cozannet. À moins de "construire des digues énormes" qui barreraient la mer, comme les murs massifs construits au Japon contre les tsunamis.



Des études sur la possibilité de relocaliser les habitants de Lacanau font également partie d’un rapport axé sur la région Aquitaine.



Face à ces scénarios, les scientifiques lancent un appel. Ils sont d’avis qu’il faut dès aujourd’hui prévoir une montée des eaux à plus d'un mètre d'ici 2100 et des premiers dégâts avant cette date. Mais pour limiter les catastrophes à venir, il faut surtout faire le maximum pour limiter le réchauffement climatique.