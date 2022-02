Montée de la violence à Mayotte: le préfet aux côtés des forces de l'ordre

La Police Nationale de Mayotte précise ainsi, relatant la visite de Thierry Suquet : " Le préfet de Mayotte s'est rendu à M'tsapéré afin de remercier la police nationale de son action résolue pour rétablir et maintenir l'ordre.

Le préfet de Mayotte comprend la lassitude, l’inquiétude, l’exaspération et la colère des Mahoraises et des Mahorais face aux vagues de violence que connaît l’île.

Le préfet rappelle aux parents leur responsabilité : il leur demande de veiller à la situation de leurs enfants.

Il rappelle également son engagement et celui de l'ensemble de ses services pour lutter contre la violence et la délinquance. Il remercie enfin les maires qui se mobilisent à travers leur police municipale et leur travail de prévention de la délinquance. "

Hier soir cependant de nouveaux accrochages ont eu lieu.