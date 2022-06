A la Une . Mont-Vert les Bas : Un motard perd la vie, surpris par un autre accident

Un nouvel usager de deux-roues est décédé sur les routes de La Réunion. L'accident s'est produit sur la Départementale 29 entre Bassin Plat et Mont-Vert les Bas à Saint-Pierre ce dimanche soir. Selon des témoins, le motard serait venu s'encastrer dans un abris-bus après avoir été probablement surpris par l'immobilisation d'une voiture qui était elle-même précédemment accidentée. Par LG - SF - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 23:52

Le week end s’est achevé de façon dramatique sur les routes réunionnaises. Un surracident mortel s’est produit sur la Départementale 29 entre Bassin Plat et Mont-Vert les Bas à Saint-Pierre ce dimanche soir.



La perte de contrôle du pilote de deux-roues s'est produite alors qu’un autre accrochage avait impliqué un peu plus tôt deux véhicules légers sur ce même rond-point de la Ravine des Cafres.



Vers 21 heures, un premier choc retentit dans le quartier. Le bruit provient du rond-point de la D29.



Un automobiliste vient de voir son véhicule sérieusement embouti par une conductrice qui aurait manqué de vigilance en arrivant sur le rond-point. Le véhicule de l’automobiliste est bien endommagé et une explication s'engage entre le conducteur et la conductrice. Les protagonistes font appel à la police qui, une fois arrivée, commence par signaler l'accident en sécurisant les lieux.



Quelques minutes plus tard, un second choc réveille le quartier à nouveau. Selon des témoins, un motard qui arrivait sur le rond-point a perdu le contrôle de son deux-roues et est venu s’encastrer dans l’arrêt de bus. Le pilote a peut-être été surpris par les véhicules immobilisés sur le rond-point.



Toujours est-il que le motard a percuté l’abris-bus et son bolide a fini sa course plusieurs mètres plus loin. Selon nos informations, le conducteur du deux-roues avait 33 ans.



La circulation sur la Départementale 29 a dû être interrompue une bonne partie de la nuit de dimanche pour permettre l'intervention des secouristes.



Il s'agit du 7ème motard décédé depuis le début de l'année et le 11ème usager de deux-roues si l'on inclut les scootéristes. Cette catégorie représente la moitié des accidents mortels survenus depuis le début de l'année.