Mont-Vert: Ils disent "non" à la construction d'un transformateur électrique à proximité du collège

Ils se mobilisent pour s’opposer à la construction d'un transformateur électrique EDF à proximité immédiate de leur établissement scolaire. Personnels du collège Emilien Adam de Villiers à Mont-Vert les bas, réunis en collectif "Non aux transfos" soutenus par les représentants de parents d’élèves, vont débrayer ce lundi 18 décembre à 10h30.



L'objectif :" faire part de leur inquiétude quant à la santé des élèves qui fréquenteront le collège dans les années à venir et qui subiront les champs électromagnétiques générés par ce transformateur ".



Les services d’EDF, de la mairie, de l’ARS, et de la préfecture ont été alertés. Personnels et parents s’interrogent sur l’absence d’enquête publique ou d’étude d’impact et font valoir le principe de précaution "d’autant que d'autres solutions foncières existent dans le secteur pouvant accueillir le transformateur ", affirment-ils.