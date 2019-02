Mont Roquefeuil: Les classes surchauffent, les enfants suffoquent

47°C ressentis pour 34°C au thermomètre dans une classe de CE2 de cette école construite il y a une dizaine d'années, selon les normes bio-climatiques. Bio-climatique, peut-être, mais faute d'entretien, les nacos sont bloqués, aucun air ne circule, les rideaux sont tirés toute la journée, dans cette classe de CM2 perpétuellement exposée au soleil.



C'est la seconde manifestation de parents d'élèves cette année, des courriers ont été déposés en mairie pour alerter de la situation, en vain pour l'instant. Une maman nous raconte: "Une élue nous a dit que la climatisation est dangereuse pour les enfants, du fait de l'effet chaud-froid". Les parents demandent l'installation de climatisations dans ces classes surchauffées, où leurs petits ont bien de la peine à se concentrer pour travailler.



Les cours de récréation sont en plein soleil, aussi les parents réclament-ils l'installation de voiles d'ombrage, à tout le moins. Ce à quoi il leur aurait été répondu que les agents de la mairie auraient un surplus de travail insurmontable, car les voiles d'ombrage doivent être décrochées en cas de fortes pluies ou de cyclone. Une mère s'étonne: "Dans le parc de Carosse, des voiles d'ombrage ont été installées il y a peu, et dans une école, le surplus de travail serait impensable?".



Les petits de maternelle ont un dortoir non ventilé, en plein soleil, ils y font ou tentent de faire la sieste par 34°C voire 35°C. Les jeux de maternelle sont eux aussi exposés au soleil, quand chacun sait que sa morsure est insupportable en été austral. En revanche, à la rentrée, les parents ont eu la belle surprise d'un préau qui abrite les poubelles, qu'il faut protéger du soleil...



L'école de Roquefeuil a, en comparaison avec les écoles de l'ouest, les plus petites cours de récréation, nous assure un papa. 135m2 de cour pour les petits de maternelle, mais pas l'ombre d'un arbre où se réfugier. Cette absence de végétation, alliée au revêtement synthétique des cours fait des récréations un calvaire pour les 450 élèves de l'école. Chaud en classe, chaud à la récré, chaud à la cantine, comment s'étonner que les petits se plaignent régulièrement de maux de tête, saignent parfois du nez, fassent des malaises ou s'endorment sur leur travail?



L'ARS finance l'installation d'un dosimètre dans une des cours, afin de mesurer l'intensité du rayonnement UV que subissent les enfants. Un investissement de 20 000 euros qui agace quelque peu les parents, qui eussent préféré que leurs enfants ne subissent plus l'ensoleillement. Par ailleurs, en ces jours d'eau non potable, la mairie n'aurait pas fourni assez d'eau en bouteille mardi dernier.



"Si la mairie reste sourde à nos alertes, nous avons dans l'idée de fédérer les associations de parents d'élèves dans la même situation, et d'en référer ensemble au département et à la région", affirme un père, sous un soleil difficilement soutenable dès ce matin à 8h30.