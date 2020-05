A la Une ... Mont-Roquefeuil : Des riverains inquiets de la présence de chasseurs Les habitants de Mont-Roquefeuil à Saint-Gilles s’alarment de la présence de chasseurs à proximité de leurs habitations le dimanche. Une situation d’autant plus agaçante que c’est le troisième week-end de suite. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 14:57 | Lu 558 fois

"J’ai été réveillée par des aboiements de chiens dimanche matin. Je pensais au début que c’était une meute de chiens errants. Mais je suis petite-fille de chasseurs et donc je sais comment les chasseurs excitent les chiens pour la chasse", affirme Josiane*, habitante de Mont-Roquefeuil. Une situation qui crée beaucoup de stress chez elle puisque "c’est déjà le troisième week-end d’affilée, alors qu’on était en plein confinement".



Selon elle, la situation dure depuis des années. En 2017, elle avait déjà porté plainte à la gendarmerie, écrit un courrier à CBO Territoria, propriétaire du terrain, et fait un signalement à la mairie. Mais aucune nouvelle depuis. De leur côté les chasseurs n’ont jamais cessé leur activité dans une zone pourtant risquée. "Ils font ça sur un terrain de 3 hectares maximum entouré par la route, le collège en construction et les habitations", indique Josiane. Le risque d’accident est donc bien présent.



Quant à savoir si les chasseurs prennent leurs précautions, la Saint-Gilloise en doute fortement. "Normalement, les chasseurs doivent marcher avec le fusil "cassé" sur l’épaule pour éviter les accidents en cas de chute. Là ce n’est pas le cas", précise-t-elle. "J’ai fait toutes les démarches correctement, mais j’ai toujours les fusils devant chez moi", regrette-t-elle.



*Prénom d’emprunt





