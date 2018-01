Courrier des lecteurs Monsieur le préfet...

Monsieur le préfet ,

Berguitta lé en trinn passe au plus près... L'heure des bilans s'approche aussi... Quel fusible va être viré pour faute professionnelle?

Je ne suis pas sûre que ceux qui sont trempés, inondés, apeurés... aient bien compris votre intervention complètement décalée de leur réalité.

J'ai eu le sentiment que vous étiez en train de vous réfugier derrière vos bilans chiffrés pendant que certains cherchent à se réfugier tout court!

Votre entourage aurait pu vous conseiller plus d'humilité face à tant d'humidité! Je suis de celles et ceux qui ont choisi l'élégance à l'arrogance! Mi veux pu reste à genoux face à ot debout'! La confiance s'instaure quand les promesses se tiennent.

Je vous promets quelques nuits blanches! Peut-être les mettrez-vous à profit pour essayer de distiller une odeur de vent propre pour laver celle de la boue instillée dans nos coeurs en ce 18/01/18!

