Courrier des lecteurs Monsieur le Président des très riches

Monsieur, vous n'avez pas dit un mot des milliers de personnes âgées sans retraite décente, de 50€ à 700€ loin du revenu minimum vieillesse qui est de 868€ beaucoup ont moins de 5€ par jour pour manger, quel menu leur proposez-vous, la grande misère, les handicapés pas mieux servis, les aînées de plus de 50 ans sans travail, les patrons les trouvent trop vieux, la retraite faut attendre 62 ou 63 ans pour eux c'est l'A.S.S ou le R.S.A 500€ pour survivre et le gouvernements les rackette. La taxe foncière ils font payer les très pauvres, qui ont moins de 1000€ votre gouvernement pousse les citoyens à travailler au noir, pour payer les impôts locaux, revoir le calcul des taxes foncières, un riche paye moins qu'un pauvre vous trouvez sa juste ? Pas moi.



Une fois la base d'imposition déterminée, c'est-à-dire après application des abattements (50% pour les propriétés bâties et 20% pour les non bâties), le fisc multiplie cette valeur locative nette par des taux qui sont fixés annuellement par les collectivités territoriales (communes, départements, régions), pour obtenir les très faibles revenus ne sont pas pris en compte c'est une injustice grave.



Band'zoubliers du système



Recevez nos salutations. Daniel Faivre







