Communiqué "Monsieur Le Maire, sauvez les pétrels, éteignez les lumières !"

Alors que certaines municipalités ne jouent pas le jeux des Nuits sans lumière visant à protéger les pétrels, Ruth Dijoux, porte-parole départementale de Génération Ecologie La Réunion, indique soutenir les associations et collectifs qui ont décidé d'éteindre eux-mêmes les lumières restées allumées, notamment à Saint-Pierre. Par N.P - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 06:37

L'île de La Réunion est la seule île au monde à abriter deux espèces de pétrels endémiques. Ces deux espèces, le Pétrel de Barau et le Pétrel noir de Bourbon, sont menacées d'extinction à moyen et court terme. Les pétrels font face à plusieurs menaces importantes, notamment la pollution lumineuse : en ligne de mire l’éclairage urbain. En effet, les Pétrels attirés par les lumières, tombent au sol et sont incapables de s’envoler à nouveau, se retrouvent à la merci des chiens et des chats et autres prédateurs…



Plusieurs associations relevant que 17 communes sur 24, et notamment, Saint-Pierre, ne respectent pas les engagements pris auprès du parc national pour protéger les pétrels et éviter leur échouage. Ces associations ont décidé d’agir en éteignant, sans dégradation, les lumières de la Ville. Ces actions s’inscrivent dans un esprit de citoyenneté responsable. La préservation de notre biodiversité est l’affaire de toutes et tous.



Génération Écologie La Réunion apporte donc tout son soutien à ces associations et se joindra à elle sur plusieurs actions en attendant que la Ville prenne ses responsabilités et respecte ses engagements.



Ruth DIJOUX

Docteure en droit privé

Porte-parole départementale de Génération Ecologie La Réunion et référente Sud de Génération Ecologie La Réunion.