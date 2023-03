A la Une .. Monseigneur Gilbert Aubry souhaite "un joyeux et saint Ramadam" à la communauté musulmane

Le Ramadam et la société Réunionnaise; Mgr Aubry s'adresse a ses "chers amis musulmans". Par NP - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 15:06

Chers amis musulmans,



Depuis le mercredi des cendres, le 22 février, les chrétiens ont commencé leur carême. Et voici que maintenant, vous commencez votre mois du Ramadan. Nous nous rejoignons sur des valeurs communes, valeurs qui vous animent encore plus pendant ce temps de sanctification qui s'ouvre pour vous : nous sommes appelés à prier davantage, à jeûner autant que faire se peut, à porter plus d'attention à notre prochain par des partages en solidarité, surtout avec les plus démunis. Nous sommes donc en profonde communion spirituelle.



Croyants, nous ne sommes pas désincarnés. Nous vivons sur une île qui n'est plus isolée. Tout d'abord, avec nos spiritualités respectives, nous avons appris à exister, à co-exister, à vivre ensemble en tant qu'êtres humains. Nous faisons donc partie de la grande famille humaine aux cultures si différentes sur l'ensemble de la planète. Et nous sommes citoyens et citoyennes de la République Française dont les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont des jalons fondamentaux pour bâtir une démocratie sociale et politique en vue de notre bien commun. Commun à tous. Sans exception.

Ainsi, nos spiritualités respectives - partagées dans le Groupe de Dialogue Interreligieux -viennent réveiller et soutenir une dynamique de paix sociale reposant sur quatre piliers indissociables : l'amour, la vérité, la justice et la liberté. Ces conditions sont indispensables pour susciter collectivement un désir et une volonté de développement économique où le travail et la solidarité permettront à chacun, à chaque famille de vivre dignement. La dignité d'une société repose avant tout sur le respect de la dignité humaine en chaque personne, dans toutes les personnes.



Hélas, l'air du temps est à l'inverse de l'articulation harmonieuse entre la liberté et la responsabilité avec l'objectif de la réalisation du bien commun. Il y a des attitudes et des comportements négatifs qui risquent de transformer notre société en cocotte-minute explosive : manque d'écoute, suspicion, peur, rivalités, discrimination, exclusion, polémique, insultes, calomnies et médisances stratégiques. Souvent, les réseaux sociaux sont détournés de leur rôle de moyen de communication et d'amitié pour devenir des instruments d'inimitié et de combat.