Monseigneur Gilbert Aubry souhaite un bon Ramadan à la communauté musulmane.

BON ET SAINT RAMADAN



Chers amis musulmans,



Au moment où vous débutez votre mois de Ramadan, je veux d'abord rendre grâce à Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant et le Miséricordieux pour le chemin qui nous est donné de vivre ensemble, chrétiens et musulmans, sur notre terre de La Réunion. Les temps sont difficiles. Il y a de la déprime dans l'air, de l'inquiétude, de la nervosité et du stress. Mais, pour les croyants que nous sommes, l'Espérance ne déçoit pas.



Nous chrétiens, nous sommes en forte communion spirituelle avec vous. Et nous savons tous que c'est dans la mesure où chacun de nous estime son semblable comme lui-même que la paix devient possible car elle s' origine à la profondeur de chaque coeur. Notre foi, votre foi, nos croyances aux spiritualités respectives viennent donner du souffle et du bon goût à la vie.



Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux, a adressé, à l'occasion du Ramadan, un message aux musulmans de France. Certes, la situation dans l'Hexagone et à La Réunion n'est pas la même. Mais le fond de son message élargit notre prière aux dimensions des préoccupations mondiales.

« Carême et Ramadan se vivent en cette année 2022/144311 dans un climat très particulier : la pandémie apparue en 2020 se poursuit avec ses conséquences parfois dramatiques, des échéances électorales importantes auront lieu en mai et juin et, surtout, l'invasion de l'Ukraine fin février amène la guerre sur le continent européen, provoquant des drames humains incommensurables et mettant en péril l'équilibre du monde.