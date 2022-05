Communiqué Monseigneur Gilbert Aubry souhaite un bon Eid-ul-Fitr à la communauté musulmane

Monseigneur Gilbert Aubry souhaite à la communauté musulmane "une paisible et rayonnante fête de l'Eid-ul-Fitr." Par N.P - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 17:20

Chers amis musulmans,



Que nous le voulions ou non, nous vivons une période de déprime, de stress, de violences, de conflits, de guerres. Nous sommes tous interconnectés. Ce qui est très loin géographiquement, comme la guerre en Ukraine, nous bouleverse émotionnellement et nous fait rejoindre les souffrances des peuples, avec les milliers de morts, les populations déplacées, les émigrés

séparés de leurs familles. Mais toutes les turpitudes du monde ne sauraient détruire la compassion, la miséricorde et la persévérance des croyants pour que vienne la paix, en chacun de nous, entre nous, dans nos familles, dans notre île, entre les nations.



Un moment privilégié comme l'Eid-ul-Fitr vient nous rappeler à tous que nous sommes faits pour le partage qui engendre la joie. Après ces derniers dix jours d'une prière plus intense, d'une retraite spirituelle au bout de votre mois de Ramadan, je viens vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de l'Eglise catholique, une paisible et rayonnante fête de l'Eid-ul-Fitr.



Le même souffle de l'Esprit nous anime et nous rassemble. Je garde en mémoire les paroles de Nazir Patel, Président du CRCM, au Karé d'Or, le 27 avril:« J'appelle également mes soeurs et frères de foi à continuer inlassablement à oeuvrer pour maintenir les liens d'unité et de fraternité que nos aïeux ont su construire dans leurs relations avec tous les habitants de cette île. Dépassons

la simple tolérance et faisons en sorte de revivifier nos valeurs en nous engageant sur le chemin

de la vérité. »



Je vous présente mes meilleurs voeux avec des paroles extraites du psaume 84 dans la bible :

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. ( ... )

Amour et vérité se rencontrent,

Justice et paix s'embrassent;

La vérité germera de la terre

et du ciel se penchera la justice. »