A la Une .. Monresto.re: La CCI met en ligne un annuaire des restaurants proposant des plats à emporter Le secteur de la restauration est parmi les plus touchés par cette crise du coronavirus. Et la crainte est d’autant plus grande chez les restaurateurs qu’ils ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir leurs établissements. En attendant, la vente de repas à emporter permet de poursuivre une activité même si elle ne représente qu’un très petit pourcentage du chiffre d’affaires habituel. Et pour gagner en visibilité, les restaurateurs peuvent désormais s’inscrire sur l’annuaire en ligne développé par la Chambre de commerce et d’industrie (CCIR), monresto.re.

"La vente à emporter et la livraison sont les seules solutions restantes pour faire du chiffre d’affaires", explique Gilles Técher, dirigeant de la Brasserie de la Gare du Nord à Saint-Denis.



Depuis la fermeture des commerces non essentiels, son restaurant se concentre sur les plats à emporter, grâce auxquels il parvient à faire rentrer environ 5% de son chiffre d’affaires habituel. Ce n’est pas grand chose, mais c’est déjà ça. "Ça permet de reprendre une activité malgré la situation, et d’envisager de nouvelles perspectives", indique-t-il.



Comme lui, plus de 3500 entreprises du secteur de la restauration subissent le confinement de plein fouet et tentent de s’adapter, après avoir déclaré plus de 4,7 millions d’euros de perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019. "La livraison à domicile des produits et des services des commerçants est un marché en plein développement, indique la CCIR, […] La tendance est donc au tout disponible, tout le temps, via des applications. À La Réunion, la crise sanitaire a accéléré cette tendance."



Une vitrine virtuelle



Afin de faciliter cette transition, et pour permettre une plus grande visibilité aux restaurateurs, la CCIR lance la plateforme en ligne monresto.re.



Un annuaire sous forme de vitrine, où les établissements peuvent afficher leur menu, les actualiser chaque jour, ainsi que leurs tarifs. Les transactions ne se font pas à travers le site internet, qui propose par contre les numéros de téléphone, e-mail, et liens Facebook pour passer commande auprès des restaurateurs.



