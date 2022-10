A la Une .. "Monmon Kolonel" : Saojad rend hommage à Honorine Munyole

Le groupe Saodaj rend hommage au courage de la Colonelle Honorine Munyole, policière congolaise chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, à travers son quatrième single intitulé ​"Monmon Kolonel". Par NP - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 20:42









Pour ce titre saluant sa ténacité, Marie Lanfroy est entourée de ses musiciens et de quatre danseuses, rend hommage au courage et cette policière au Congo, chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, se bat pour que justice soit faite.



Ce titre au message fort et poignant, chanté en créole réunionnais, est inspiré du documentaire "Maman Colonelle" réalisé par Dieudonné Hamadi. Les paroles en créole ainsi que la traduction française sont disponibles en description sous la vidéo.



Autre bonne nouvelle, Laz, le premier album physique du groupe Saodaj, sort ce vendredi à La Réunion. L’occasion de découvrir le clip "Monmon Kolonel". Sa sortie en France métropolitaine en physique et digital est prévue pour février 2023. Le groupe engagera une tournée dans l’Hexagone en mars 2023. Après avoir parlé du sujet terrible et tabou du viol conjugal dans "Un Cri", célébré la figure maternelle avec "Laz" et abordé le passé sombre et esclavagiste de La Réunion sur "Koman", le groupe Réunionnais Saodaj continue d'afficher ses convictions et engagements à travers un nouveau titre. Avec "Monmon Kolonel" , le groupe rend hommage au courage exceptionnel d'​Honorine Munyole, policière au Congo, chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, qui se bat pour que justice soit faite.Pour ce titre saluant sa ténacité, Marie Lanfroy est entourée de ses musiciens et de quatre danseuses, rend hommage au courage et cette policière au Congo, chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, se bat pour que justice soit faite.Ce titre au message fort et poignant, chanté en créole réunionnais, est inspiré du documentaire "Maman Colonelle" réalisé par Dieudonné Hamadi. Les paroles en créole ainsi que la traduction française sont disponibles en description sous la vidéo.Autre bonne nouvelle, Laz, le premier album physique du groupe Saodaj, sort ce vendredi à La Réunion. L’occasion de découvrir le clip "Monmon Kolonel". Sa sortie en France métropolitaine en physique et digital est prévue pour février 2023. Le groupe engagera une tournée dans l’Hexagone en mars 2023.