Monique Orphé demande à Emmanuel Macron qu'il "rééquilibre sa politique"

De manière générale, Monique Orphé n’est pas satisfaite de la première année de gouvernance d’Emmanuel Macron. Même si elle avoue qu'il a respecté la plupart de ses engagements, notamment en ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle. Ce qu'elle lui reproche c'est le délai d'application de certaines mesures. "Il a respecté sa décision du non cumul des mandats, cependant cette dernière a été renvoyée à 2032."



"Qu’on le veuille ou non, on ne peut pas lui reprocher: il assume ses engagements, même si je ne suis pas d’accord avec tout. Il n’hésite pas à trancher dans le vif pour prendre ses décisions, et c’est notamment à cause de ce caractère affirmé qu’il s’est mis à dos une partie de la population", confie-t-elle."Il a un franc-parler qui peut paraître méprisant pour certaines personnes. En tant que Chef de l'Etat, il doit apprendre à peser ses mots".



Elle ne regrette cependant pas ses choix et espère que, d’ici la fin de son mandat, le Président de la République rééquilibre son gouvernement et revoit également ses relations avec l’Outre-mer. "Il doit renverser les choses, sinon ça va lui porter défaut. Il doit aussi écouter et entendre les besoins et la situation de La Réunion."