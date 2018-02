Monique Orphé : "Je ne veux pas que les Réunionnais deviennent les oubliés de la République"

Lors de son discours, Monique Orphé a soulevé toutes les fraudes, les enfreins à la règle et aussi les promesses non tenues de son adversaire des Républicains, Nadia Ramassamy, avant l'élection dans la 6e circonscription. Les résultats sont tombés, Nadia Ramassamy a été élue. L’ancienne députée PS affirme accepter la décision du conseil constitutionnel, même si elle aurait également "aimée être auditionnée pour exprimer son point de vue", au même titre que son adversaire.



Bien qu’elle déclare ne rien regretter, celle qui reste aujourd’hui l’adjointe au Maire de Saint-Denis affirme cependant qu’elle "regrette la grande absence de débats". C’est pourquoi Monique Orphé a voulu mettre en place "La Réunion en mouvement". Par ce mouvement, aux mêmes initiales que "La République en Marche", l’ancienne députée compte bien interpeller, réveiller et faire bouger les Réunionnais à agir pour leurs propres intérêts.



Monique Oprhé confie être fière de ses combats menés jusqu'à présent, comme les emplois à venir, la défiscalisation, la Loi Sucre contre l’obésité ou encore l’amendement en cours pour les formations professionnelles. Mais elle observe que les citoyens ne sont plus vraiment intéressés par la politique, mais davantage par leur quotidien. Elle souhaite donc par le biais de "La Réunion en mouvement" les responsabiliser.



"Je ne veux pas que les Réunionnais deviennent les oubliés de la République, c’est pourquoi je prends et donne la parole", a-t-elle déclaré comme un appel à rejoindre "La Réunion en mouvement".