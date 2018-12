Monique Benard démissionne de son mandat de conseillère régionale

Parce qu’elle dit "comprendre la colère, la souffrance, le ras-le-bol de payer des impôts et taxes" mais aussi la perte de confiance de la population face à la classe politique, Monique Benard-Deslais a annoncé, ce mercredi, sa démission de son mandat conseillère régionale de l’opposition. "Non pas par lâcheté ou découragement mais juste pour dire que tant que le système ne changera pas vraiment, je ne veux plus le cautionner". "L’heure est au non-cumul des mandats".L’élue garde en revanche son poste de conseillère municipale du Tampon. Une fonction pour laquelle, Monique Benard-Deslais ne touche plus aucune indemnité depuis que ses délégations en tant qu’adjointe chargée des affaires familiales lui ont été retirées après s’être opposée publiquement au premier magistrat sur l’achat d’un camion d’occasion. Davantage de transparence étant réclamée, l’élue indique qu’elle ne percevra donc que les 190 euros alloués au poste de conseillère communautaire.Pour cette sage-femme de profession, jetée dans "un système opaque" à partir de 2014, élue sur la liste d’André Thien Ah Koon, puis en 2015 pour les régionales, "on a vite fait de tomber dans ce système aliénant". "Je connais le tri des mots des élus, la discrimination à l’emploi, au logement…"A travers l’association qu’elle a créée, "Rayon de soleil tamponnais", elle souhaite désormais remettre dans notre société "du lien et de la solidarité", avec en ligne de mire les municipales de 2020? "On verra bien", a-t-elle répondu.