A la Une . Mondiaux de surf : La Réunionnaise Johanne Defay médaillée de bronze

Les Mondiaux ISA 2023 au Salvador ont vu briller les surfeurs français. La Réunionnaise Johanne Defay finaliste chez les femmes monte sur le 3e place du podium. Par NP - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 13:53





La surfeuse qui a fait ses armes à La Réunion avait décroché sa qualification pour l'épreuve de surf des JO de Paris 2024 à Teahupoo. Kauli Vaast et Vahine Fierro l'ont rejointe lors de ces Mondiaux au Salvador.



"Maintenant, l'objectif est de gagner quelque chose en 2024 à Teahupo'o, qui est la plus belle vague du monde. Il y a une vibration particulière là-bas. On a trois qualifiés des îles, deux Tahitiens et une Réunionnaise, c'est un sacré symbole", a livré Jérémy Florès qui a posé sa planche au niveau professionnel pour rejoindre le staff de l'équipe de France. La France termine ces World Surfing Games à la deuxième place du classement général. La prestation de la n°3 mondiale y a joué. Malgré une planche cassée, Johanne Defay déçue de ne "pas avoir pu montrer mon surf en finale" a engrangé de gros score livre-t-elle à la Fédération Française de Surf . Elle ramène tout de même la médaille de bronze.La surfeuse qui a fait ses armes à La Réunion avait décroché sa qualification pour l'épreuve de surf des JO de Paris 2024 à Teahupoo. Kauli Vaast et Vahine Fierro l'ont rejointe lors de ces Mondiaux au Salvador."Maintenant, l'objectif est de gagner quelque chose en 2024 à Teahupo'o, qui est la plus belle vague du monde. Il y a une vibration particulière là-bas. On a trois qualifiés des îles, deux Tahitiens et une Réunionnaise, c'est un sacré symbole", a livré Jérémy Florès qui a posé sa planche au niveau professionnel pour rejoindre le staff de l'équipe de France.