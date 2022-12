A la Une . Mondial 2022 : Pas de Karim Benzema à Doha

Plus que quelques heures avant la finale de la Coupe du monde. Nombreux sont ceux qui seront devant leur petit écran ou dans une fan zone. D'autres auront la chance de vivre le match en live.





Comme il y a quatre ans en Russie, Emmanuel Macron assistera à la finale et fera le voyage pour la deuxième fois cette semaine pour assister au duel France/Argentine. Il sera cette fois-ci accompagné de Brigitte Macron. L'airbus présidentiel a quitté Paris ce samedi après-midi avec à son bord la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra mais également Teddy Riner et Alain Giresse, un ancien Bleu. Les blessés de cette édition 2022 seront présents au stade Lusail : Paul Pogba, Christophe Nkunku, Presnel Kipembé et autre N'Golo Kanté. Un temps annoncé pour supporter ses co-équipiers, Karim Benzema de retour de la Réunion pour reprendre l'entrainement en Espagne ne sera pas présent à Doha.

Autres chanceux, Brahim Asloum déjà dans les tribunes qatari mercredi passé, Stéphanie Frappart, première femme à avoir arbitré un match de phase finale de Coupe du monde ou encore la mezzo-soprano Farrah El-Dibany qui entonnera l'hymne national "La Marseillaise" avant le coup d'envoi.



Thibault Foray, soldat des forces spéciales qui a perdu ses jambes lors d'une opération au Sahel accompagnera Emmanuel Macron au même titre que deux adolescents de l'Aide sociale à l'enfance d'Ile-de-France et le directeur de leur foyer.



En cas de victoire, une réception devrait être organisée à l'hôtel où sont logés les joueurs confient nos confrères du journal Le Parisien. En même temps que l'Airbus 330 du président, un avion transportant les familles des Bleus a décollé hier et devrait revenir lundi avec à son bord les espérés futurs champions qui détiendront peut-être la coupe tant convoitée.