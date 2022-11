A la Une . Mondial 2022 : La France se qualifie dans la douleur pour les 8es de finale

Les Bleus se sont imposés ce samedi soir face au Danemark dans le 974 Stadium. L'équipe de France est déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du Monde. Par La rédaction - Publié le Samedi 26 Novembre 2022 à 22:31

Difficile d'apprécier un spectacle dont les coulisses sont entachées de scandales. En effet, alors que la coupe du monde bat son plein au Qatar, beaucoup ont décidé de s'en détourner, préoccupés par la situation locale en matière de droits de l'Homme et choqués par les conditions d’organisation, alors que des soupçons de corruption pèsent sur l'attribution décidée en 2011 par la Fédération internationale de football association (Fifa).



Parmi les nombreuses raisons d'un boycott figure le lourd bilan humain sur les chantiers. En effet, ce sont plusieurs milliers d’ouvriers immigrés (venus d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka) qui ont perdu la vie dans la construction des stades, sans compter les ouvriers blessés en raison des terribles conditions de travail. Rappelons que le pays est en outre connu pour son absence de respect des Droits de l'Homme, discriminant les femmes et les personnes LGBTQ (ces dernières étant victimes d'exactions commises par les forces de sécurité qataries).



S'ajoute à cela l’aberration écologique que représente la construction de stades éphémères climatisés à ciel ouvert, dans un pays déjà détenteur du record mondial d'émissions de CO2 par habitant.



Après sa victoire face à l'Australie (4-1), l'équipe de France s'est imposée 2-1 face au Danemark au Après sa victoire face à l'Australie (4-1), l'équipe de France s'est imposée 2-1 face au Danemark au 974 stadium . Les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8es de finale. Ils affronteront la Tunisie mercredi pour savoir s'ils terminent en tête de leur groupe. Si c'est le cas, ils profiteront d'un tirage plus avantageux au début de la phase finale.

La France sans éclat



Les Bleus ont maîtrisé leur adversaire lors de la première période sans réussir à trouver le chemin des filets. Le Danemark, connu sa solidité défensive et vainqueur de l'Equipe de France en Ligue des Nations, a tenu jusqu'à l'heure de jeu.



Kylian Mbappé a ouvert le score à la 61e minute après un échange inspiré avec Théo Hernandez. Mais les Bleus se sont trop relâchés et ont encaissé un but sur corner dans la foulée. L'attaquant parisien a redonné l'avantage à l'équipe de France à la 86e minute, égalant par la même occasion le nombre de buts de Zinédine Zidane en sélection nationale.



La France a aussi mis fin à la malédiction du champion. Depuis 2006, l'équipe nationale devient la première nation championne du monde en titre à ne pas être éliminée dès les phases de poules 4 ans après son couronnement.