A la Une . Mondial 2022 : La France renverse l'Australie

L'Equipe de France a battu l'Australie lors de son premier match de la Coupe du Monde 2022. Les Bleus ont connu des débuts difficiles avec un but encaissé dans les 10 premières minutes. Mais les Français ont su répondre rapidement pour s'imposer finalement 4 buts à 1. Par N.P - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 01:00

Si la coupe du monde suscite l’enthousiasme de bon nombre d’adeptes du ballon rond, difficile de fermer les yeux sur les multiples scandales qui entourent l'événement sportif. D’ailleurs, selon un sondage Odoxa rendu public en octobre dernier, 46% des Français "seulement" indiquaient leur intention de suivre la compétition, soit 20 points de moins par rapport à la Coupe du monde de 2018 en Russie, beaucoup étant préoccupés par la situation locale en matière de droits de l'Homme et choqués par les conditions d’organisation.



Ce sont en effet plusieurs milliers d’ouvriers immigrés (venus d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka) qui ont perdu la vie sur les chantiers des stades. Une enquête du Guardian sortie en février 2021 évoque le nombre de 6.500 travailleurs migrants morts au Qatar depuis que le pays s’était vu attribuer la Coupe du monde, bien que le chiffre réel reste difficile à estimer.



Outre le lourd bilan humain, c’est aussi l’aberration écologique qui est pointée du doigt, avec des stades climatisés à ciel ouvert dans un pays qui détient déjà le record mondial d'émissions de CO2 par habitant. Sans compter que la plupart ne seront pas réutilisés après la compétition.



Le pays a aussi recours à la persécution, à la torture, et à l'emprisonnement sans fondement, comme le rappelle la Ligue des Droits de l'Homme. Selon Amnesty International, “les femmes et les personnes LGBTQ sont toujours victimes de discrimination, dans la législation et dans la pratique“. Human Rights Watch dénonce quant à elle des “exactions commises par les forces de sécurité qataries contre des personnes LGBT : passages à tabac, arrestations et détentions arbitraires, violences verbales, physiques, intimidations, humiliations“.



Rappelons en outre que des soupçons de corruption pèsent sur l'attribution décidée en 2011 par la Fédération internationale de football association (Fifa), bien que les enquêtes, judiciaires ou internes à la Fifa, n'aient pas formellement abouti à ce jour.



Un triste spectacle dont chacun est libre de se délecter ou non...

Une victoire qui cache des lacunes



La France souffre d'un mal depuis maintenant plusieurs années qui avait notamment mené à son élimination prématurée de l'Euro 2020. La fébrilité défensive des Bleus a permis aux Australiens de prendre l'avantage dès le début du match. Craig Goodwin a marqué un but à la 9e minute sur un mouvement latéral lors d'une contre-attaque. Le défenseur Lucas Hernandez s'est blessé lors de l'action et pourrait manquer le reste du Mondial.



Avec l'absence de ténors de l'Equipe de France, c'est vers un héros inattendu que les Bleus se sont tournés. Adrien Rabiot, qui s'est retrouvé plusieurs fois au coeur de polémiques sur et en dehors du terrain, notamment suite à la sortie de la France à l'Euro, a répondu présent. Il a inscrit le premier but de la sélection française lors de ce Mondial 2022. Le milieu de terrain de la Juventus a ensuite offert une passe décisive à Olivier Giroud.



L'attaquant de l'AC Milan a ensuite permis à la France de prendre le large durant la seconde mi-temps grâce à une offrande de Kylian Mbappé. Ce dernier a aussi été buteur grâce à un centre d'Ousmane Dembélé. Score final : 4 à 1. La France prend seule la tête de son groupe avant sa confrontation avec le Danemark ce samedi.



Cette journée a aussi été particulière pour Olivier Giroud qui égale le record de buts en équipe de France qu'il détient maintenant conjointement avec Thierry Henry.