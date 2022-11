A la Une . Mondial 2022 : La France entre en compétition ce soir

L'Equipe de France affrontera l'Australie lors de son premier match de la Coupe du Monde 2022. Les Bleus ont connu plusieurs forfaits avant même le début des confrontations compétitives. Découvrez à la fin de cette article la composition de l'équipe nationale prévue ce soir. Par N.P - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 10:43

Si la coupe du monde suscite l’enthousiasme de bon nombre d’adeptes du ballon rond, difficile de fermer les yeux sur les multiples scandales qui entourent l'événement sportif. D’ailleurs, selon un sondage Odoxa rendu public en octobre dernier, 46% des Français "seulement" indiquaient leur intention de suivre la compétition, soit 20 points de moins par rapport à la Coupe du monde de 2018 en Russie, beaucoup étant préoccupés par la situation locale en matière de droits de l'Homme et choqués par les conditions d’organisation.



Ce sont en effet plusieurs milliers d’ouvriers immigrés (venus d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka) qui ont perdu la vie sur les chantiers des stades. Une enquête du Guardian sortie en février 2021 évoque le nombre de 6.500 travailleurs migrants morts au Qatar depuis que le pays s’était vu attribuer la Coupe du monde, bien que le chiffre réel reste difficile à estimer.



Outre le lourd bilan humain, c’est aussi l’aberration écologique qui est pointée du doigt, avec des stades climatisés à ciel ouvert dans un pays qui détient déjà le record mondial d'émissions de CO2 par habitant. Sans compter que la plupart ne seront pas réutilisés après la compétition.



Le pays a aussi recours à la persécution, à la torture, et à l'emprisonnement sans fondement, comme le rappelle la Ligue des Droits de l'Homme. Selon Amnesty International, “les femmes et les personnes LGBTQ sont toujours victimes de discrimination, dans la législation et dans la pratique“. Human Rights Watch dénonce quant à elle des “exactions commises par les forces de sécurité qataries contre des personnes LGBT : passages à tabac, arrestations et détentions arbitraires, violences verbales, physiques, intimidations, humiliations“.



Rappelons en outre que des soupçons de corruption pèsent sur l'attribution décidée en 2011 par la Fédération internationale de football association (Fifa), bien que les enquêtes, judiciaires ou internes à la Fifa, n'aient pas formellement abouti à ce jour.



Un triste spectacle dont chacun est libre de se délecter ou non...

Qui jouera pour la France ?



Plusieurs Français emblématiques de l'équipe de France, décisifs dans leurs clubs respectifs cette saison, ne seront pas sur les pelouses du Qatar : Christopher Nkunku et Karim Benzema. C'est sans compter l'absence déjà prévue de grands noms comme N'Golo Kanté. Voici la composition que Didier Deschamps devrait choisir ce soir face à l'Australie, selon L'Equipe.



La France devrait évoluer dans un 4-3-3 avec Hugo Lloris dans les buts, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez en ailier et Ibrahima Konaté assisté de Dayot Upamecano dans la charnière centrale. Le milieu de terrain devrait être occupé par Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. La vitesse sera le mot d'ordre dans l'attaque avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui devraient flanquer Olivier Giroud en pointe.



Le match sera à suivre dès 23 heures (heure de La Réunion).