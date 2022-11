A la Une . Mondial 2022 : La France battue par la Tunisie

L'équipe de France s'est inclinée face à la Tunisie (1-0). Antoine Griezmann pensait avoir égalisé lors de la dernière minute de jeu mais son but a été annulé pour un hors-jeu. Les Bleus terminent tout de même premiers de leur groupe et connaîtront dans quelques heures leur adversaire des huitièmes de finale. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 21:12

Alors que la coupe du monde bat son plein au Qatar, les scandales continuent d'affluer. Vendredi dernier, le média britannique The Daily Telegraph a révélé que certains membres des talibans se seraient largement enrichis en louant du matériel destiné à la construction des stades. Selon l'une des sources du journal, "certains membres talibans avaient chacun entre six et dix pièces de machinerie lourde à Doha et gagnaient jusqu'à 10.000 £ -l'équivalent de plus de 11.000 € - par machine et par mois".



De quoi jeter un peu plus l'opprobre sur cette coupe de monde décriée de toutes parts. Car les raisons de la colère ne manquent pas : des milliers de travailleurs immigrés sont décédés sur les chantiers des stades, le pays organisateur est connu pour ne pas respecter pas les droits de l'Homme (notamment des femmes et de la communauté LGBTQIA+), des soupçons de corruption pèsent sur l'attribution du Mondial, et la construction de stades éphémères et climatisés à ciel ouvert apparait comme une aberration écologique. Sur ce dernier point, des spectateurs ont d'ailleurs rapporté leur difficulté à supporter des températures particulièrement basses dans les gradins. Ce Mondial fait définitivement froid dans le dos.

La France perd face à la Tunisie



Une équipe de France presque totalement remaniée a été dominée par la Tunisie durant la quasi totalité du dernier match de la phase de poules du groupe D. Didier Deschamps a fait tourner son effectif pour évaluer les forces vives chez ses remplaçants. Mais les titulaires du soir ont pêché face à leurs adversaires. Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, est le seul à avoir rassuré son sélectionneur durant cette confrontation sans véritable enjeu pour les Bleus.



Les Tunisiens ont ouvert le score à la 58ème minute par Wahbi Khazri. Didier Deschamps a décidé de faire entrer ses joueurs cadres dans les 20 dernières minutes. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ont permis aux Bleus de renverser la tendance dans le dernier quart d'heure. Antoine Griezmann pensait avoir égalisé dans les dernières secondes de jeu, mais son but a finalement été refusé pour hors-jeu.



L'équipe de France se tourne maintenant vers les huitièmes de finale et connaîtra dans quelques heures son adversaire de dimanche.