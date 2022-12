La grande Une Mondial 2022 : La France bat le Maroc et se qualifie pour la finale

La France s'est imposée non sans mal contre le Maroc (2-0) et ira affronter l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 ce dimanche. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 00:55

C'est dans un contexte marqué par le scandale éclaboussant le Parlement européen que se déroule le match opposant la France au Maroc. La vice-présidente Eva Kaili , de nationalité grecque, est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar. Elle a été interpellée et écrouée avant d'être démise de ses fonctions. Cinq autres personnes ont été interpellées depuis vendredi, dont un ancien euro-député italien.



Une polémique de plus pour cette coupe du monde, déjà pointée du doigt à de multiples reprises, notamment pour les milliers de travailleurs décédés sur les chantiers des stades, les soupçons de corruption planant sur des membres de la direction de la FIFA quant à l'attribution du Mondial, la construction de stades climatisés à ciel ouvert, ou encore le non respect des droits humains par le pays...

La France prête à un bis repetita ?



Les Bleus ont ouvert le score de façon inattendue dès la 5ème minute. Le centre d'Antoine Griezmann vers Kylian Mbappé qui n'a pas réussi à tirer une première fois, avant que sa deuxième tentative ne soit contré. Dans la confusion, la défense marocaine n'a pas pu se replacer alors que le ballon rebondissait vers Théo Hernandez qui l'a propulsé au fond des filets.



La France a continué à dominer le match avant d'être acculé en défense. Hugo Lloris a été sollicité à de multiples reprises en fin de première période mais aussi durant la majorité de la seconde mi-temps. Le Maroc avait d'ailleurs un taux de possession bien supérieure qu'à son habitude depuis le début de la compétition.



Randal Kolo Mouani a alors libéré les Bleus, en fin de match, à la 79ème minute avec un but inscrit encore une fois alors que toute la défense marocaine a été absorbée par Kylian Mbappé lancé dans un slalom d'exception.



La France se qualifie pour la finale, pour la deuxième fois d'affilée, et affrontera dimanche l'Argentine.