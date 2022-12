La grande Une Mondial 2022 : La France bat la Pologne et se qualifie pour les quarts

L'équipe de France s'est imposée facilement face à la Pologne (3-1) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde grâce à une réalisation d'Olivier Giroud et un doublé de Kylian Mbappé. Robert Lewandoski a réduit le score durant les dernières minutes de jeu. Par N.P - Publié le Dimanche 4 Décembre 2022 à 21:00

La coupe du monde bat son plein au Qatar, et de nombreux amateurs de football attendent avec impatience chaque match de la France. Un enthousiasme qui tranche avec la face sombre de ce Mondial de tous les scandales, dont même l'attribution au Qatar fait l'objet de soupçons de corruption.



Les raisons de boycotter l'événement sont nombreuses et la liste continue de l'allonger. Rappelons en effet que des milliers de travailleurs immigrés sont décédés sur les chantiers des stades, que le pays organisateur est connu pour ne pas respecter pas les droits de l'Homme (notamment des femmes et de la communauté LGBTQIA+), et que la construction de stades éphémères et climatisés à ciel ouvert apparait comme une aberration écologique.



Il y a quelques jours, les révélations du média britannique The Daily Telegraph sont venu jeter un peu plus l'opprobre sur ce Mondial. Selon les informations du journal, certains membres des talibans se seraient largement enrichis en louant du matériel destiné à la construction des stades.



Dans ces conditions, difficile d'apprécier le spectacle...

La France qualifiée sans encombre



Les Bleus n'ont rencontré que peu de difficultés face aux Polonais, malgré la présence de Robert Lewandoski. Olivier Giroud a ouvert le score à la fin du première mi-temps et devient par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.



Kylian Mbappé a entériné la victoire de l'équipe de France en seconde mi-temps avec deux buts (74ème minute et 91ème minute). Il devient le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 avec 5 réalisations depuis le début de la compétition.



Robert Lewandoski a réduit l'écart en toute fin de match grâce à un pénalty transformé après avoir été rejoué (99ème minute).