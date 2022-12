A la Une . Mondial 2022 : La France bat l'Angleterre et se qualifie pour les demi-finales

Les Bleus se sont difficilement imposés face aux Anglais (2-1). Ils affronteront les Marocains en demi-finale de la Coupe du Monde mercredi soir. Par La Rédaction - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 01:01

La coupe du monde des polémiques



La Coupe du Monde bat son plein et les scandales continuent d'affluer. Le dernier en date : le Parlement européen est éclaboussé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Une vice-présidente de l’institution, de nationalité grecque, a été interpellée dans ce cadre ce vendredi soir. Un ancien euro-député italien a lui aussi été arrêté.



Une nouvelle qui intervient juste après celle du décès d'un travailleur immigré survenu pendant la compétition. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années originaire des Philippines. Selon The Athletic, l'ouvrier chargé de réparer l'éclairage ne portait pas de harnais lorsqu'il est tombé de plusieurs mètres. L'accident s'est produit à l'hôtel où se trouve la sélection de l'Arabie Saoudite. La FIFA déclare être "profondément attristée" par cette nouvelle et affirme avoir réclamé des informations supplémentaires aux autorités locales. Le Qatar annonce avoir démarré une enquêter pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, révèle l'AFP.



Un scandale parmi beaucoup d'autres. Rappelons en effet que ce sont des milliers de travailleurs qui ont perdu la vie sur les chantiers des stades. Le chiffre de 6.500 ouvriers décédés est avancé par le journal Le Guardian. Pourtant, le pays ne reconnaît qu'un nombre infime de ces accidents et assure avoir créé un fonds d'aides financières aux familles des victimes. Beaucoup d'entre elles déplorent en réalité avoir été oubliées.



Des soupçons de corruption planent aussi sur des membres de la direction de la FIFA qui ont décidé d'attribuer l'organisation de la Coupe du Mode au Qatar.



Autre polémique, le choix de construire des stades climatisés à ciel ouvert et éphémères, dont l'empreinte carbone est monumentale.



Rappelons en outre que le pays ne respecte pas non plus les droits humains. L'homosexualité n'y est pas autorisée et des lois limitent les libertés des femmes.

Un match très disputé



L'équipe de France a été dominée dans le jeu par l'Angleterre. Mais c'est contre le cours du jeu qu'Aurélien Tchouaméni a ouvert le score à la 18ème minute.



L'Angleterre est revenue au score au début de la seconde mi-temps avec un pénalty transformé par Harry Kane. Les Bleus ont ensuite subi de nombreux assauts des Three Lions et c'est encore une fois sur une rare période forte de l'équipe de France que celle-ci a réussi à reprendre l'avantage, grâce à un centre tendu au premier poteau d'Antoine Griezmann pour la tête d'Olivier Giroud à la 77ème minute.



Une nouvelle faute dans la surface de réparation a donné une nouvelle opportunité à Harry Kane qui a raté le cadre sur un pénalty accordé dans les 10 dernières minutes de temps réglementaire.



La France affrontera le Maroc



Le prochain match des Bleus est prévu ce mercredi soir. Le Maroc, tombeur du Portugal, sera l'adversaire de l'équipe de France.



Le vainqueur de cette confrontation ira en finale face à l'équipe victorieuse du duel entre l'Argentine et la Croatie.