Mondial 2022 : La France affronte le Maroc en demi-finale ce soir

La France va tenter de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée. Elle devra cependant se défaire d'un adversaire coriace, le Maroc. Le match se déroulera ce mercredi soir à 23 heures. Par La Rédaction - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 16:22

C'est dans un contexte marqué par le scandale éclaboussant le Parlement européen que se déroule le match opposant la France au Maroc. La vice-présidente Eva Kaili , de nationalité grecque, est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar. Elle a été interpellée et écrouée avant d'être démise de ses fonctions. Cinq autres personnes ont été interpellées depuis vendredi, dont un ancien euro-député italien.



Une polémique de plus pour cette coupe du monde, déjà pointée du doigt à de multiples reprises, notamment pour les milliers de travailleurs décédés sur les chantiers des stades, les soupçons de corruption planant sur des membres de la direction de la FIFA quant à l'attribution du Mondial, la construction de stades climatisés à ciel ouvert, ou encore le non respect des droits humains par le pays...

La France veut marquer l'Histoire



Les Bleus peuvent réaliser quelque chose qui n'a encore jamais été réalisé par une équipe tricolore, atteindre deux finales consécutives de Coupe du Monde. Un exploit déjà réalisé par l'Allemagne et le Brésil. L'équipe de France qui n'aura aucun joueur sous le coup d'une suspension devrait être la même qui a battu l'Angleterre le week-end dernier.



Le Maroc est la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Mais les Lions de l'Atlas ont beaucoup souffert face à des adversaires de taille, l'Espagne et le Portugal. Plusieurs cadres de la sélection sont incertains à quelques heures du match contre la France. Mais le coach Walid Regragui se dit déterminé et espère que ses choix stratégiques permettront à son équipe de remporter le Mondial.