Mondial 2022 : La France affronte la Tunisie ce soir

L'équipe de France joue son troisième match de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ce mercredi à 19h. Didier Deschamps devrait faire tourner l'effectif mais essaiera d'assurer un bon résultat pour terminer premier du groupe D et ainsi profiter d'un tirage favorable lors des huitièmes de finale. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 06:58

Alors que la coupe du monde bat son plein au Qatar, les scandales continuent d'affluer. Vendredi dernier, le média britannique The Daily Telegraph a révélé que certains membres des talibans se seraient largement enrichis en louant du matériel destiné à la construction des stades. Selon l'une des sources du journal, "certains membres talibans avaient chacun entre six et dix pièces de machinerie lourde à Doha et gagnaient jusqu'à 10.000 £ -l'équivalent de plus de 11.000 € - par machine et par mois".



De quoi jeter un peu plus l'opprobre sur cette coupe de monde décriée de toutes parts. Car les raisons de la colère ne manquent pas : des milliers de travailleurs immigrés sont décédés sur les chantiers des stades, le pays organisateur est connu pour ne pas respecter pas les droits de l'Homme (notamment des femmes et de la communauté LGBTQIA+), des soupçons de corruption pèsent sur l'attribution du Mondial, et la construction de stades éphémères et climatisés à ciel ouvert apparait comme une aberration écologique. Sur ce dernier point, des spectateurs ont d'ailleurs rapporté leur difficulté à supporter des températures particulièrement basses dans les gradins. Ce Mondial fait définitivement froid dans le dos.

La France affronte la Tunisie



L'équipe de France aborde avec sérénité ce troisième match de la Coupe du Monde 2022. Les Bleus sont en effet d'ores et déjà qualifiés mais doivent cependant consolider leur première place du groupe D, synonyme d'un tirage favorable pour les huitièmes de finale.



Vaincre la Tunisie ou même se contenter d'un match nul suffira à la France pour terminer premier de son groupe. Mais si le Onze français s'incline, il faudra alors espérer une défaite de l'Australie face au Danemark. Une victoire des Socceroos ne signifiera pas de facto une deuxième place pour les Bleus qui ont pour l'instant un large avantage sur la différence de buts.



Didier Deschamps, privé de son attaquant phare, Karim Benzema, blessé et en vacances à La Réunion, aura a cœur de faire tourner son effectif pour ce match sans grande pression. On devrait donc voir sur la pelouse plusieurs Français qui n'ont pas encore chaussé les crampons depuis le début de la Coupe du Monde 2022. La confrontation avec la Tunisie démarre ce mercredi à 19 heures.