A la Une . Mondial 2022 : La France affronte la Pologne en 8e de finale

Les Bleus devront battre les Polonais ce soir pour continuer leur aventure au Qatar. Par N.P - Publié le Dimanche 4 Décembre 2022 à 07:21

La coupe du monde bat son plein au Qatar, et de nombreux amateurs de football attendent avec impatience chaque match de la France. Un enthousiasme qui tranche avec la face sombre de ce Mondial de tous les scandales, dont même l'attribution au Qatar fait l'objet de soupçons de corruption.



Les raisons de boycotter l'événement sont nombreuses et la liste continue de l'allonger. Rappelons en effet que des milliers de travailleurs immigrés sont décédés sur les chantiers des stades, que le pays organisateur est connu pour ne pas respecter pas les droits de l'Homme (notamment des femmes et de la communauté LGBTQIA+), et que la construction de stades éphémères et climatisés à ciel ouvert apparait comme une aberration écologique.



Il y a quelques jours, les révélations du média britannique The Daily Telegraph sont venu jeter un peu plus l'opprobre sur ce Mondial. Selon les informations du journal, certains membres des talibans se seraient largement enrichis en louant du matériel destiné à la construction des stades.



Dans ces conditions, difficile d'apprécier le spectacle...

Victoire vitale



La France commence la phase finale de la Coupe du Monde avec des matchs à élimination directe. Les Bleus doivent donc impérativement battre Robert Lewandoski et ses coéquipiers pour se qualifier pour les quarts de finale.



D'après les informations obtenues par les médias nationaux, l'équipe de France alignée ce soir à 19h, heure de La Réunion, sera la même que face au Danemark :



Gardien de but : Lloris

Défense : Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez

Milieu : Griezmann, Tchouaméni, Rabiot

Attaque : O. Dembélé, Giroud, Mbappé.