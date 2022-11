A la Une . Mondial 2022 : L'Arabie Saoudite bat l'Argentine

Est-ce un exploit ou ce qui deviendra un nouveau scandale du Mondial 2022 au Qatar ? L'Arabie Saoudite a en tout cas renversé l'Albicéleste lors de la première journée de la phase de poules. Par La rédaction - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 16:48

La Coupe du Monde de la Polémique



Les scandales sont multiples suite à l’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Des accusations de corruption ont été évoquées dans plusieurs enquêtes, les conditions de travail des ouvriers ont aussi été déplorées avec plus de 6.500 morts estimées par les organisations non gouvernementales. L'impact du Mondial 2022 sur l'environnement avec des stades entièrement climatisés est aussi pointé du doigt. Un autre enjeu est celui du respect des droits de l’Homme : l'homosexualité a été qualifiée de “dommage mental” et les femmes sont soumises à une système de tutelle.

Le coup de tonnerre sur la pelouse



L'Argentine avait pourtant bien commencé avec un pénalty transformé dès la 10ème minute par la légende de l'Albicéleste, Lionel Messi. Lautaro Martinez a cru doubler la mise avant la demi-heure de jeu mais le but a finalement été refusé pour un hors-jeu.



L'Arabie Saoudite a ensuite dominé l'Argentine de façon très surprenante lors de la seconde mi-temps avec deux buts en l'espace de cinq minutes.



Puis, l'Argentine a tenté en vain de recoller au score et n'a rien pu faire, malgré près de 14 minutes d'arrêts de jeu au terme du temps réglementaire.