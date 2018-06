A la Une ..

Mondial 2018: St-Pierre "à fond avec les Bleus"

St-Pierre "à fond avec les Bleus". La capitale sudiste ouvre une fan-zone pour ce mondial de football. Une première pour la ville. L’espace dédié aux supporteurs se situera en coeur du centre-ville, rue François de Mahy, sur le parking à côté de Kiabi.



Outre un écran géant qui retransmettra les rencontres de l’équipe de France, la mairie de St-Pierre entend faire de cet événement "une fête". Samedi dès 11h, l'ouverture de la fan zone se fera avec des jeux dont le tir au but et quelques surprises, confie Yassine Mongrolia, adjoint en charge de la dynamisation du centre-ville.



Niveau sécurité, la rue François de Mahy sera interdite aux véhicules durant l’ouverture de la fan-zone et l' entrée sécurisée avec palpations et détecteurs de métaux.

PB