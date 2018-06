Mondial 2018 : Les Bleus se qualifient pour les quarts de finale en dominant l'Argentine (4-3)

L’équipe de France de football affrontait l’Argentine ce samedi à Kazan en Russie, pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde.



Première de son groupe C, La France a ouvert le score sur un penalty frappé par Antoine Griezmann à la 13e minute, après une faute de Rojo sur Mbappé. Un Mbappé en forme lors de cette première période, enchaînant plusieurs chevauchées vers la cage argentine.



4 minutes avant la fin de la première mi-temps, tout seul à 25 mètres, le Parisien Di Maria égalise en armant une frappe sensationnelle du gauche qui atterrit dans la lucarne gauche de Hugo Lloris.



1-1 à la mi-temps dans ce match de 8e où la défense française a fait bloc et où l'on a très peu eu l'occasion de voir l'Argentin Lionel Messi toucher le ballon.



Dès le début de la seconde période, l'Argentine a su déjouer la vigilance des Bleus. La France est menée 2 à 1 sur un but de Mercado servi sur un coup franc de Banega.



Le réveil de l'Argentine n'a pas stoppé la motivation des Français. À la 57e minute, Benjamin Pavard redistribue les cartes à la retombée d'un centre d'Hernandez: 2-2.



C'était sans compter sur l'audace de Mbappé - en forme olympique depuis le début de la rencontre - qui permet à La France de reprendre le dessus à la 64e minute. 3-2 pour les hommes de Didier Deschamps.



À la 68e minute, Mbappé enfonce le clou : 4-2, les Bleus dominent l'Albiceleste.



Une domination qui s'es poursuivie jusqu'au temps additionnel. Messi trouve pourtant la tête de Sergio Agüero à la 93e minute. Un 3e but pour les Argentins. Les esprits s'échauffent. Olivier Giroud écope d'un carton jaune.



Score final 4-3. La France se qualifie pour les quarts de finale.



Photo : ©Twitter Equipe de France



Une victoire des Bleus saluée et applaudie par les supporters réunionnais :