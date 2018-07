A la Une . Mondial 2018 : Les Bleus en demi-finale ! 2-0 face à l'Uruguay





Un match complexe attend cependant les Bleus, menés par leur capitaine Hugo Lloris, face à des Uruguayens tenaces, mais privés d’Edinson Cavani, déclaré forfait.



Après plusieurs minutes à tâtonner, les Bleus ouvrent le score à 40e minute sur un coup franc de Griezmann qui trouve la tête de Varane. Les Bleus mènent 1-0 à la fin de la première période.



Un début de seconde période assez calme des deux côtés... jusqu'à la 61e minute où Antoine Griezmann décoche une frappe qui finit dans la cage uruguayenne après avoir été touchée par le gardien.



La possession est restée française face à un pressing uruguayen plutôt léger. 88e minute, coup franc tiré par Antoine Griezmann dit qui passe au-dessus.



5 minutes de temps additionnel n'auront pas suffi aux Uruguayens pour changer la donne. Les Bleus sont en en demi-finale de ce mondial 2018 !





