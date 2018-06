Mondial 2018: La Suède s'impose face à la Corée du Sud

Lundi, dans le cadre du deuxième match de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2018, la Suède s'est imposée face à la Corée du Sud, grâce à une réalisation d'Andreas Granqvist (sur penalty et après visionnage vidéo).



À la suite de cette opération, la Suède s'installe à la 2e place du groupe F et l'équipe coréenne à la 3e. Le Mexique, 3 points, et l'Allemagne, avec 0 point, occupent respectivement les 1re et 4e positions.



Les hommes de Janne Andersson affronteront l'Allemagne samedi soir.