Mondial-2018 : La Fifa retire le but à Pogba

Le 2e but de la France inscrit par Paul Pogba contre l’Australie (2-1) samedi au Mondial-2018 lui a été retiré et est devenu un but contre son camp de l’Australien Aziz Behich, a indiqué dimanche la FIFA.



Paul Pogba considérait dimanche qu’il y avait "90% de chance" dans ce but. "Je le compte pour moi, mais j’ai eu 90% de chance. J’étais vraiment content que la balle entre et qu’on gagne le match. On a eu les trois points, c’était ça l’objectif", a déclaré le milieu de terrain sur TF1 dans l’émission Téléfoot.



Pogba a vu sa touche de balle prolongée par l’Australien Aziz Behich à la 81e minute, offrant la victoire aux Bleus après deux penalties réussis par Antoine Griezmann pour l’ouverture du score (58e) et Mile Jedinak pour l’égalisation (62e).