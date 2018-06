Mondial 2018: L'Angleterre l'emporte dans les dernières secondes de jeu

L'Angleterre a longtemps buté sur une Tunisie très accrocheuse pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde, mais a pu grâce à son capitaine et buteur, Harry Kane, auteur d'un doublé salvateur, l'emporter grâce à un but inscrit dans les arrêts de jeu.



Cruel pour les Tunisiens, qui croyaient bien pouvoir repartir avec le point du match nul et qui ont vu tous leurs espoirs s'effondrer dans les dernières secondes.



Dans ce groupe, l'Angleterre rejoint la Belgique en tête de la poule.