Mondial 2018 : 4 à 2 pour les Bleus !

Troisième finale de son histoire pour l'Equipe de France qui affronte la Croatie. Les Bleus espèrent ajouter une deuxième étoile à leur maillot après celle de 1998.



Le coup d'envoi a été donné dans une ambiance de feu, après une cérémonie de clôture au stade Loujniki de Moscou.



Les Croates ont démarré cette rencontre déterminés face à des Bleus ayant quelques difficultés à s'organiser.



Jusqu'à la 18e minute où sur un coup de pied arrêté tiré par Griezmann, la balle est déviée par la tête de Mandzukic. Les Bleus mènent 1 à 0 sur un but croate contre son camp !



Les Croates gardent le mordant. À la 28e minute, Perisic, donne à son équipe la balle de l'égalisation. 1-1.



Après une main croate dans la surface de réparation, pénalty pour les Bleus à la 38e minute. Antoine Griezmann ne laisse pas passer sa chance. Et de 2 pour les Bleus ! (2-1)



Un corner bien tiré avant les 3 minutes de temps additionnel par les Croates, mais pas de réussite. La première période se termine sur un score de 2 à 1 en faveur de l'équipe de France.



La seconde période entamée, le jeu est perturbé quelques instants avec l'arrivée sur le terrain de "streakers" (envahisseurs).



Les Bleus enfoncent le clou à la 59e minute sur un centre en retrait pour Griezmann qui sert Pogba qui s'y prend à deux fois. 3e but pour la France !!



Le jeu a changé d'ambiance, les Croates se laissent dépasser. Mbappé décoche une frappe sensationnelle. 4 à 1 pour l'équipe de France !!



L'euphorie ? L'enjeu du match ? Lloris commet une erreur à la 69e minute... Mandzukic marque, cette fois, pour la Croatie.



Les minutes passent, les actions n'aboutissent pas des deux côtés. Plus que 5 minutes de jeu dans le temps réglementaire.



Photo : Twitter Equipe de France