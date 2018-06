Mona Kanaan alerte sur les Gramouns en grande précarité: "Il y a urgence Mr le Préfet"

Une voix douce mais une détermination sans faille... Qui est cette jolie chef d'entreprise qui ose pointer du doigt l'ARAR et l'ASDR, deux associations à but non lucratif qui seules aujourd'hui gèrent la problématique de l'hospitalisation à domicile à La Réunion?



Depuis 10 ans Mona Kanaan dirige "Pour Etre Bien Chez Soi", une entreprise spécialisée dans l'accompagnement, la coordination des niveaux de soins et de l'autonomie des personnes âgées et vulnérables. Un gros dossier sous le bras, elle arpente les Ministères, la Préfecture, le Département et dénonce un scandale sanitaire qui se profile, chiffres à l'appui. Selon elle il y a urgence à ouvrir à d'autres acteurs partenaires la prise en charge en hospitalisation à domicile. Son constat est simple : "Cette croissance des besoins sera un jour ingérable et attendre de se retrouver au pied du mur serait trop dangereux pour nos patients âgés. Il faut des maintenant assurer et mettre en place le nécessaire en professionnels HAD."



La Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a d'ailleurs rappelé il y a 10 jours aux Conseils Départementaux la nécessité absolue de développer des structures HAD pour éviter les hospitalisations par les urgences voir les ré-hospitalisations. Dans les faits actuellement, les entreprises intervenant auprès des personnes âgées et vulnérables doivent, du jour au lendemain, cesser la prise en charge de ces derniers lorsqu'ils basculent en HAD. Une véritable rupture dans la continuité des soins pour ces personnes vulnérables dont le nombre ne cesse de croître.



La Réunion se fait remarquer dans le palmarès de la dépendance



La Réunion, il faut le savoir se fait remarquer dans le palmarès de la dépendance qui intervient 10 ans plus tôt qu'en Métropole, ceci étant notamment dû à un isolement précoce (le décès prématuré du conjoint bien souvent en étant la cause). Les polypathologies de notre île que sont le diabète, l'hypertension et le cholestérol additionnées à la précarité amènent fatalement les personnes âgées un jour ou l'autre à une hospitalisation.



13 000 Gramouns Réunionnais en danger



Les chiffres font froid dans le dos. Le réel problème qui se pose actuellement est celui de la continuité de la prise en charge des personnes âgées et vulnérables. L'ARAR et l'ASDR peuvent-elles seules assumer l'HAD ( Hospitalisation A Domicile) ? Notre île compte 160 000 personnes de plus de 60 ans, dont 70 000 de plus de 70 ans.... 42% d'entre elles sont en état de précarité majeure soit 29 000 personnes environ. Le Département a identifié comme bénéficiaires de l'APA ( Allocation Personnes Agées), 16 000 personnes....



" Les faits divers sordides concernant nos anciens vont se démultiplier "



13 000 Gramouns Réunionnais sont en danger car n'ont pu être identifiées. Mona Kanaan explique cette situation simplement : " Les Gramouns à La Réunion sont discrets et ne veulent pas se faire remarquer . Certaines personnes âgées n'ont que 150€ par mois pour survivre mais elles ne veulent pas déranger.

Quand ces personnes arrivent aux urgences il est trop tard. Il faut les repérer en amont et être suffisamment de professionnels sur le terrain... L'hospitalisation à domicile permet cette remontée d'information. Les faits divers sordides concernant nos anciens vont se démultiplier, c'est une évidence. Il y a une nécessité d'être plus nombreux à La Réunion ! ".



60 personnes âgées par jour en métropole en HAD par structure : de 150 à 160 à La Réunion !



Depuis 2009, Mona Kanaan essuie une fin de non recevoir de la part de l'ARS (Agence Régionale de Santé) pour intervenir dans la boucle de l'HAD. Elle énonce encore quelques chiffres : en Métropole le nombre de patients pris en charge par jour dans le cadre de l'HAD est de 60... L'ARAR à la Réunion en gère 150 et l'ASDR 160...



Quid de la qualité des soins ? Le personnel de ces structures est amené à faire plus de 250 kilomètres par jour en plus des actes à prodiguer aux patients.... Et que l'on n'évoque pas la question de la rentabilité de ces associations devant Mona Kanaan car là encore, elle livre des chiffres implacables. Une structure en HAD est rentable à partir de 10 000 journées, l'ARAR en 2017 a effectué 41 000 journées et l'ASDR 58 0000.... Elle questionne même ? " Ou va l'argent? Le privé est lucratif et je l'assume en tant qu'acteur de santé privé diplômée de santé publique, Certifiée ISO 9001 et ISO 26000 à responsabilité sociétale de santé publique pour la prise en soins de nos patients âgés et créateurs d'emplois pérenne".



D'autres acteurs vont-ils pouvoir intervenir sur le secteur, malheureusement en plein essor, de l'hospitalisation à domicile ? Affaire à suivre demain...