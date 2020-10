Culture "Mon réconfort ", un titre plus acoustique du chanteur Damien Amable

Après 5 années de réflexion et de projets personnels, 2020 (et sa conjoncture) est synonyme de retour pour le jeune chanteur réunionnais. Après avoir enflammé La Réunion avec ses ségas entre 2011 et 2016, c’est dans un registre plus "acoustique" mais avec toujours autant d’enthousiasme qu’il a décidé de nous faire frissonner avec "Mon réconfort" Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 10:03 | Lu 233 fois

C’est une année 2020 pour le moins inattendue pour Damien Amable :

“J’ai senti dans mon entourage un engouement général qui n’a fait que confirmer mon envie de repartir en studio. Après quelques semaines de réflexion, je me décide enfin à rappeler mon producteur, Michael Pasqua de VRG Record, et c’est avec le même enthousiasme qu’il accueille la nouvelle en me demandant de venir dès que possible. Il fallait maintenant se mettre au travail ! Qu’allais-je faire ? Qu’allais-je écrire ? Qu’allais-je proposer au public réunionnais en cette période de morosité totale ?”

En se préparant pour aller au boulot un matin, inconsciemment il se met à chantonner “ Mon réconfort



Lire la suite ” . Un titre sorti en 2016 mais qui n’avait pas rencontré le succès attendu. Un travail inachevé pense t-il ? Un manque d’implication ? Ou tout simplement un arrangement qui ne correspondait pas aux paroles ? Ce qui est sûr, c’est que cette chanson méritait beaucoup mieux!Lire la suite ici Mon réconfort





Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com Passionnée par l'image en tant qu'amatrice, j'ai commencé à passer à l'action il y a quelques... En savoir plus sur cet auteur