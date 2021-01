Mon père ce héros...

Oui, une allusion au poème de Victor Hugo.

J'ai découvert une facette de mon père; à travers une expérience éprouvante.



Que le lecteur se rassure, ce billet n'est pas pour me mettre en valeur, mais pour parler de l'amour paternel.



J'étais alors jeune lycéen , au Butor, à Saint-Denis et m'intéressais au parachutisme, alors naissant à La Réunion.

Mon père voulait faire de moi, un homme.et m'a encouragé à me lancer dans ce sport.

Après la formation initiale, la date de mon premier saut était programmée. C'était sur la Dropping Zone (DZ) de la Possession, qui n'existe plus.

Mon carnet scolaire étant des plus mauvais, il m'avait sanctionné :" tu ne feras pas ton premier saut avec tes copains!" . La honte pour moi, mais il avait ses raisons.



Les sauts étaient programmés tous les 15 jours. Ce qui fait que j'ai pu enfin me présenter à mon premier saut .



Il faut savoir que, pour les débutants, les premiers sauts se font très tôt, au moment où la brise de mer annule la brise de terre (ou l'inverse). A ce moment, il n'y a pas de vent.



J'ai donc quitté la maison ,dans la nuit. Mes parents dormaient, du moins, je le croyais, pour rejoindre en mobylette, un dalon qui avait une voiture.



Le déroulé d'un saut , à l'époque :

Nous étions en automatique. Le parachute était un pépin militaire TAP 665 à ouverture avec SOA (sangle à ouverture automatique, accrochée dans l'avion)

Ce parachute était un véritable camion à manoeuvrer.

L'avion était un CESSNA 172 de l'aéro-club Roland Garros.

Il faut savoir que cet avion est à ailes hautes, que la portière était enlevée, et qu'un marchepied était fixé sur la roue.

Sortir de l'avion tenait de l'acrobatie. Rien avoir avec le saut d'un Pilatus, d'un Dragon, ou d'un Transall, où une fois la porte franchie, vous êtes tout de suite dans le vide.

Il fallait sortir un pied pour le poser sur le marchepied, attraper la rampe de l'aile, poser le deuxième pied. A ce moment, vous êtes dehors, dans le vent de l'avion, une main sur le montant de la porte, et l'autre sur la rampe.

Mais ce n'est pas fini . Pour sauter, il fallait faire une ruade arrière pour éviter de prendre le marchepied dans la g....le !



Après le saut et les très longues secondes avant l'ouverture, où vous étiez trimballés dans tous les sens,......, le silence, le vol, la jouissance,;;;;jusqu'à l'atterrissage au roulé boulé pas toujours académique.



Je dois vous dire qu'avant le saut, je n'étais pas très fier, la peur au ventre .



Ce long préambule pour en arriver à cela : mon père, et son dalon, étaient là.........

Sans rien me dire, il avait tout organisé pour être présent à mon atterrissage.

Ma mère et lui m'avaient entendu partir dans la nuit.

Il faut dire que mon père connaissait l'avion et les conditions de largage puisque lui même pilotait en privé.

En secret, il m'avait accompagné. Il avait aussi eu peur pour moi , mais ne l'avait jamais laissé paraître .



Imaginez ce moment intense du saut, et vous avez en face de vous, à l'arrivée, votre père.......!

C'est un moment que l'on ne peut oublier.



Mes mots sont peut -être maladroits , mais j'ai voulu rendre hommage à mon père Jacque NIVET, que certains ont connu comme Mr Météo à une époque, et qui nous a quittés il y aura bientôt un an.



Alain NIVET